«Не представляем, по каким правилам играем». Гончаренко — о регламенте РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после ничьей в матче с «Факелом» (1:1) в 29-м туре Российской Премьер-Лиги выразил мнение, что клубам элитного дивизиона и Мелбет Первой лиги тяжело разобраться в нормах регламента по повышению и понижению команд.

«Хотелось бы сказать про регламент. Мы за то, чтобы все клубы сохраняли прописку в РПЛ по спортивному принципу. Хотелось бы, чтобы все заранее знали, какие нормы регламента при сохранении команд в элитном дивизионе, при выходе из Первой лиги. Так получается, ни в РПЛ, ни в Первой лиге команды этого не знают. Мы не представляем чётко, по каким правилам мы играем…» — приводит слова Гончаренко пресс-служба «Пари НН» на официальном сайте.

После 29 матчей «Пари НН» набрал 27 очков и занимает в турнирной таблице 12-е место. Такое же количество очков у махачкалинского «Динамо», который свой матч 29-го тура с «Ахматом» ещё не сыграл. Нижегородцы выступают в РПЛ с 2021 года, ранее клуб объявил, что со следующего сезона их стадион будет называться «Совкомбанк Арена».