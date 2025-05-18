«Монпелье» и «Сент-Этьен» вылетели из французской Лиги 1
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Во Франции завершился сезон-2024/2025. По его результатам высший дивизион страны покинули «Монпелье» и «Сент-Этьен».
Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
3 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Саймон – 18' 2:0 Коклен – 31' 3:0 Аблин – 79'
Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
2 : 3
Тулуза
Тулуза
0:1 Каманзи – 10' 0:2 Кинг – 15' 1:2 Тардье – 38' 1:3 Гбоу – 58' 2:3 Батубинсика – 63'
«Монпелье» выступал в элитном дивизионе Франции с сезона-2009/2010. В 2012 году команда впервые в истории стала чемпионом страны. Вторую лигу команда выигрывала трижды — в 1946, 1961 и 1987 годах.
«Сент-Этьен» становился чемпионом Франции 10 раз, но в последний раз ещё в 1981 году. Вторую лигу клуб выигрывал трижды (1963, 1999, 2004). В 2013 году «Сент-Этьен» выиграл Кубок французской лиги, который ныне упразднён.
Вместо данных команд в элитном дивизионе выступят «Лорьян» и «Париж».
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