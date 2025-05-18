«Монпелье» и «Сент-Этьен» вылетели из французской Лиги 1

Во Франции завершился сезон-2024/2025. По его результатам высший дивизион страны покинули «Монпелье» и «Сент-Этьен».

«Монпелье» выступал в элитном дивизионе Франции с сезона-2009/2010. В 2012 году команда впервые в истории стала чемпионом страны. Вторую лигу команда выигрывала трижды — в 1946, 1961 и 1987 годах.

«Сент-Этьен» становился чемпионом Франции 10 раз, но в последний раз ещё в 1981 году. Вторую лигу клуб выигрывал трижды (1963, 1999, 2004). В 2013 году «Сент-Этьен» выиграл Кубок французской лиги, который ныне упразднён.

Вместо данных команд в элитном дивизионе выступят «Лорьян» и «Париж».