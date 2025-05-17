«ПСЖ» одержал волевую победу над «Осером» в заключительном туре Лиги 1
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Завершился матч 34-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Пари Сен-Жермен» и «Осер». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Парижане одержали волевую победу со счётом 3:1.
Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Осер
Осер
0:1 Синайоко – 30' 1:1 Кварацхелия – 59' 2:1 Маркиньос – 67' 3:1 Кварацхелия – 88'
На 30-й минуте полузащитник «Осера» Лассин Синайоко открыл счёт в матче. На 59-й минуте вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия забил ответный мяч. На 67-й минуте защитник хозяев Маркиньос вывел свою команду вперёд. На 88-й минуте Кварацхелия оформил дубль.
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.
«ПСЖ» завершил чемпионат на первом месте, набрав 84 очка. «Осер» с 42 очками расположился на 11-й строчке.
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