Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ланс — Монако, результат матча 17 мая 2025, счёт 4:0, Лига 1 2024-2025

«Монако» без Головина проиграл «Лансу» со счётом 0:4 в заключительном туре Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч последнего, 34-го тура французской Лиги 1 между «Лансом» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье. Разгромную победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
4 : 0
Монако
Монако
1:0 Эль-Айнауи – 21'     2:0 Эль-Айнауи – 56'     3:0 Томассон – 73'     4:0 Зарури – 78'    
Удаления: нет / Магасса – 52'

На 21-й минуте полузащитник хозяев Нейл Эль-Айнауи вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте полузащитник «Монако» Сунгуту Магасса получил красную карточку. На 56-й минуте Эль-Айнауи оформил дубль. На 73-й минуте вингер Адриен Томассон довёл преимущество «Ланса» до крупного. На 78-й минуте латераль хозяев Анасс Зарури установил окончательный счёт — 4:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участие в матче.

«Монако» завершил сезон на третьем месте с 61 очком. В активе «Ланса» 52 очка. Команда расположилась на восьмой строчке.

Итоговая турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Спартак» и «Зенит» в РПЛ, Кубок Стэнли, Формула-1 и теннис
Топ-события воскресенья: «Спартак» и «Зенит» в РПЛ, Кубок Стэнли, Формула-1 и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android