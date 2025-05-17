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«Монако» без Головина проиграл «Лансу» со счётом 0:4 в заключительном туре Лиги 1

Завершился матч последнего, 34-го тура французской Лиги 1 между «Лансом» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Боллар-Делелис» (Ланс, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье. Разгромную победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.

На 21-й минуте полузащитник хозяев Нейл Эль-Айнауи вывел свою команду вперёд. На 52-й минуте полузащитник «Монако» Сунгуту Магасса получил красную карточку. На 56-й минуте Эль-Айнауи оформил дубль. На 73-й минуте вингер Адриен Томассон довёл преимущество «Ланса» до крупного. На 78-й минуте латераль хозяев Анасс Зарури установил окончательный счёт — 4:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принимал участие в матче.

«Монако» завершил сезон на третьем месте с 61 очком. В активе «Ланса» 52 очка. Команда расположилась на восьмой строчке.