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Марсель — Ренн, результат матча 17 мая 2025, счёт 4:2, Лига 1 2024-2025

«Марсель» одержал волевую победу над «Ренном» в Лиге 1 с дублями Гринвуда и Рабьо
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Завершился матч последнего, 34-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Ренном». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Волевую победу со счётом 4:2 одержали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
4 : 2
Ренн
Ренн
0:1 Коне – 14'     1:1 Гринвуд – 21'     2:1 Рабьо – 38'     3:1 Гринвуд – 45+1'     3:2 Гомес – 77'     4:2 Рабьо – 90+2'    

На 14-й минуте полузащитник «Ренна» Исмаэль Коне открыл счёт в матче. На 21-й минуте вингер «Марселя» Мэйсон Гринвуд забил ответный мяч ударом с пенальти. На 27-й минуте Гринвуд вновь подошёл к «точке», но пенальти не реализовал. На 38-й минуте полузащитник Адриен Рабьо с передачи Гринвуда вывел «Марсель» вперёд. На 45+1-й минуте Гринвуд оформил дубль. На 77-й минуте форвард «Ренна» Карлос Андрес Гомес отыграл один мяч. На 90+3-й минуте дубль оформил Рабьо.

«Марсель» завершил сезон на втором месте с 65 очками в 34 матчах. В активе «Ренна» 41 очко. Команда располагается на 13-й строчке.

Итоговая турнирная таблица Лиги 1
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