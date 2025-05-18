Результаты матчей Лиги 1 сезона-2024/2025 17 мая

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В субботу, 17 мая, состоялись все матчи 34-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей чемпионата Франции 17 мая:

«Ланс» — «Монако» — 4:0;

«Лилль» — «Реймс» — 2:1;

«Лион» — «Анже» — 2:0;

«Марсель» — «Ренн» — 4:2;

«Нант» — «Монпелье» — 3:0;

«Ницца» — «Брест» — 6:0;

«ПСЖ» — «Осер» — 3:1;

«Сент-Этьен» — «Тулуза» — 2:3;

«Страсбург» — «Гавр» — 2:3.

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте. Команда Луиса Энрике набрала 84 очка за 34 матча. Второе место занял «Марсель», заработав 65 очков. На третьей строчке расположился «Монако», у которого 61 очко.