Итоговая турнирная таблица французской Лиги 1 сезона-2024/2025

Завершился сезон-2024/2025 во французской Лиге 1. По его итогам команды распределились следующим образом:

Победителем турнира в 13-й раз подряд стал «ПСЖ» (84 очка), который нынешний сезон провёл под руководством Луиса Энрике и вместе с российским вратарём Матвеем Сафоновым. В тройку также вошли «Марсель» (65) и «Монако» (61). В зоне еврокубков оказались также «Ницца», «Лилль» (по 60 очков) и «Лион» (57).

Из турнира вылетели «Сент-Этьен» (30) и «Монпелье» (16). «Гавр» (34), в составе которого выступает российский полузащитник Далер Кузяев, спасся в последнем матче и обеспечил себе место в элитном дивизионе. В стыках вместо него сыграет «Реймс» (33). Их противостояние с «Метцем» будет двухматчевым.