«Гавр» сохранил место в Лиге 1, вырвав победу у «Страсбурга» на 90+9-й минуте
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Завершился матч 34-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Страсбург» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Мено» в Страсбурге (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. «Гавр» одержал победу со счётом 3:2.
Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 3
Гавр
Гавр
1:0 Сантос – 20' 1:1 Туре – 43' 2:1 Нанаси – 53' 2:2 Казимир – 70' 2:3 Туре – 90+9'
Удаления: Омобамиделе – 90+8' / нет
«Страсбург» дважды вёл в счёте: отличились Андрей Сантос и Себастьян Нанаси. За «Гавр» забили Абдулайе Туре (дважды, оба — с пенальти) и Хосуэ Казимир. Победный гол Абдулайе Туре состоялся на 90+9-й минуте. В добавленное время две жёлтые карточки получил защитник хозяев Эндрю Омобамиделе.
«Гавр» завершил сезон на 15-м месте, поднявшись из стыковой зоны. Команда набрала 34 очка за 34 матча. «Страсбург» занял седьмое место, заработав 57 очков. Чемпионом Франции стал «Пари Сен-Жермен» (84).
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