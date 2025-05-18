«Гавр» сохранил место в Лиге 1, вырвав победу у «Страсбурга» на 90+9-й минуте

Завершился матч 34-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Страсбург» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Мено» в Страсбурге (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Жеромом Бризаром. «Гавр» одержал победу со счётом 3:2.

«Страсбург» дважды вёл в счёте: отличились Андрей Сантос и Себастьян Нанаси. За «Гавр» забили Абдулайе Туре (дважды, оба — с пенальти) и Хосуэ Казимир. Победный гол Абдулайе Туре состоялся на 90+9-й минуте. В добавленное время две жёлтые карточки получил защитник хозяев Эндрю Омобамиделе.

«Гавр» завершил сезон на 15-м месте, поднявшись из стыковой зоны. Команда набрала 34 очка за 34 матча. «Страсбург» занял седьмое место, заработав 57 очков. Чемпионом Франции стал «Пари Сен-Жермен» (84).