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Стало известно, какие команды из Лиги 1 сыграют в еврокубках в сезоне-2025/2026

Стало известно, какие команды из Лиги 1 сыграют в еврокубках в сезоне-2025/2026
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«ПСЖ», «Марсель», «Монако», «Ницца», «Лилль» и «Лион» в сезоне-2025/2026 представят Францию в еврокубках. Первые четыре команды отправятся в Лигу чемпионов, пятая — в Лигу Европы, шестая — в Лигу конференций.

«Лион» (Лига конференций) отправится в Лигу Европы, если «ПСЖ» станет обладателем Кубка Франции. Тогда место в Лиге конференций займёт «Страсбург» с седьмого места.

Отметим, что в финалах нынешних еврокубков представлена лишь одна французская команда. «ПСЖ», в 13-й раз подряд ставший чемпионом Франции, в решающем матче Лиги чемпионов встретится с «Интером». Игра пройдёт 31 мая. Для «ПСЖ» эта победа может стать первой в Лиге чемпионов за всю историю клуба.

По итогам сезона элитный дивизион Франции покинули «Монпелье» и «Сент-Этьен», в своё время игравшие в еврокубках.

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