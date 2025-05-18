Итоги сезона-2024/2025 Лиги 1 для Матвея Сафонова и «ПСЖ»

Завершился сезон-2024/2025 в чемпионате Франции. Российский голкипер Матвей Сафонов вместе с «ПСЖ» стал чемпионом Франции. В следующем сезоне клуб будет участвовать в Лиге чемпионов.

Напомним, Матвей Сафонов перешёл в состав «ПСЖ» в июле 2024 года. Этот сезон стал первым для россиянина во Франции. В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции российский голкипер провёл 10 матчей, в которых пропустил девять голов, три встречи вратарь провёл «на ноль».

«ПСЖ» завершил сезон на первом месте. Команда Луиса Энрике набрала 84 очка за 34 матча. Второе место занял «Марсель», заработав 65 очков. На третьей строчке расположился «Монако», у которого 61 очко.