Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 17 мая

Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 17 мая
Комментарии

В субботу, 17 мая, состоялся один матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 17 мая:

«Дженоа» — «Аталанта» — 2:3.

Чемпионскую гонку в итальянской Серии А возглавляет «Наполи». У подопечных Антонио Конте 78 набранных очков после 36 проведённых матчей. На второй строчке располагается «Интер», в активе которого 77 очков. Тройку лидеров замыкает «Аталанта», набравшая 74 очка, проведя 37 матчей. В зоне вылета в Серию B находятся «Лечче» (28 очков), «Эмполи» (28) и «Монца» (15).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Спартак» и «Зенит» в РПЛ, Кубок Стэнли, Формула-1 и теннис
Топ-события воскресенья: «Спартак» и «Зенит» в РПЛ, Кубок Стэнли, Формула-1 и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android