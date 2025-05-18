Результаты матчей Серии А сезона-2024/2025 17 мая

В субботу, 17 мая, состоялся один матч 37-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 17 мая:

«Дженоа» — «Аталанта» — 2:3.

Чемпионскую гонку в итальянской Серии А возглавляет «Наполи». У подопечных Антонио Конте 78 набранных очков после 36 проведённых матчей. На второй строчке располагается «Интер», в активе которого 77 очков. Тройку лидеров замыкает «Аталанта», набравшая 74 очка, проведя 37 матчей. В зоне вылета в Серию B находятся «Лечче» (28 очков), «Эмполи» (28) и «Монца» (15).