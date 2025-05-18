«Краснодар» открыл продажу билетов на матч с «Динамо», минимальная цена — 3000 рублей

В продажу поступили билеты на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «быков» в телеграм-канале.

Самый дешёвый билет обойдётся в 3000 рублей. Самый дорогой из доступных — в 15 тыс. рублей. Билеты для маломобильных групп населения (МГН) стоят 200 рублей.

Эта игра станет решающей в борьбе за чемпионство, если «Зенит» не проиграет «Ростову» сегодня, 18 мая. Тогда «Краснодар» гарантированно станет чемпионом, если обыграет «Динамо». В ином случае всё решит исход проходящего параллельно матча «Зенита» с «Ахматом».

Все игры заключительного 30-го тура РПЛ пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск.