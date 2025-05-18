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«Краснодар» открыл продажу билетов на матч с «Динамо», минимальная цена — 3000 рублей

«Краснодар» открыл продажу билетов на матч с «Динамо», минимальная цена — 3000 рублей
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В продажу поступили билеты на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «быков» в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самый дешёвый билет обойдётся в 3000 рублей. Самый дорогой из доступных — в 15 тыс. рублей. Билеты для маломобильных групп населения (МГН) стоят 200 рублей.

Эта игра станет решающей в борьбе за чемпионство, если «Зенит» не проиграет «Ростову» сегодня, 18 мая. Тогда «Краснодар» гарантированно станет чемпионом, если обыграет «Динамо». В ином случае всё решит исход проходящего параллельно матча «Зенита» с «Ахматом».

Все игры заключительного 30-го тура РПЛ пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск.

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