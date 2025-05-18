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Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер назвал главную причину победы над «Ман Сити» в Кубке Англии

Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер назвал главную причину победы над «Ман Сити» в Кубке Англии
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Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер считает, что его команда вытерпела победу над «Манчестер Сити» (1:0) в финале Кубка Англии.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

«Нам пришлось очень много защищаться, но мы были едины, всё дело в терпении. Нам пришлось быть терпеливыми, мы защищались и ждали момента для атаки.

После поражения 2:5 от «Сити» «Кристал Пэлас» усвоил уроки. Обычно мы больше атакуем, но сегодня мы ждали момента. Нам было сложно защищаться против четырёх атакующих игроков, но мы забили отличный гол.

Я уже отменил тренировку в воскресенье, игроки не хотят тренироваться и в понедельник. Им особая благодарность: они не теряли веру в меня и мой штаб», — приводит слова Гласнера BBC.

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