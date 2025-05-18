«Боруссия» Дортмунд вышла в ЛЧ, одержав семь побед в восьми последних матчах Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА — 2025/2026, опередив «Фрайбург» в заключительном матче Бундеслиги. В 34-м туре «шмели» разгромили «Хольштайн» (3:0), а в параллельной игре «Фрайбург», опережавший до последнего тура «Боруссию», уступил «Айнтрахту» (1:3).

Таким образом, дортмундцы финишировали в топ-4 чемпионата Германии, опередив «Фрайбург» на два очка. В восьми последних матчах сезона подопечные Нико Ковача набрали 22 очка из 24 возможных, одержав семь побед и сыграв вничью лишь с «Баварией» (2:2) в 29-м туре. За восемь туров до конца чемпионата команда располагалась на 11-м месте в турнирной таблице.