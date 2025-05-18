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«Боруссия» Дортмунд вышла в ЛЧ, одержав семь побед в восьми последних матчах Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд вышла в ЛЧ, одержав семь побед в восьми последних матчах Бундеслиги
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Дортмундская «Боруссия» квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА — 2025/2026, опередив «Фрайбург» в заключительном матче Бундеслиги. В 34-м туре «шмели» разгромили «Хольштайн» (3:0), а в параллельной игре «Фрайбург», опережавший до последнего тура «Боруссию», уступил «Айнтрахту» (1:3).

Германия — Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 0
Хольштайн
Киль
1:0 Гирасси – 3'     2:0 Забитцер – 47'     3:0 Нмеча – 73'    
Удаления: нет / Юханссон – 9'

Таким образом, дортмундцы финишировали в топ-4 чемпионата Германии, опередив «Фрайбург» на два очка. В восьми последних матчах сезона подопечные Нико Ковача набрали 22 очка из 24 возможных, одержав семь побед и сыграв вничью лишь с «Баварией» (2:2) в 29-м туре. За восемь туров до конца чемпионата команда располагалась на 11-м месте в турнирной таблице.

Итоговая турнирная таблица Бундеслиги
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