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«Классно, мурашки по телу». Шунин — о кричалке болельщиков «Динамо» в свой адрес

«Классно, мурашки по телу». Шунин — о кричалке болельщиков «Динамо» в свой адрес
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Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин признался, что испытывает тёплые эмоции от кричалки в свою честь.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Болельщики начинают, фанаты наши начинают скандировать кричалку «Шунин Антоха, целая эпоха!» Я не ожидал, для меня это был большой сюрприз. И это было очень классно, мурашки по телу. И тогда я помню те эмоции, они были незабываемы, непередаваемы. Мне кажется, это круто, что даже сейчас мы помним об этой кричалке», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Динамо» Москва.

Шунин не выступает на профессиональном уровне с 2024 года, но официально объявил о завершении карьеры лишь сейчас. В честь экс-вратаря «Динамо» проведёт мероприятия на матче с «Акроном» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги, сам Шунин раздаст автографы.

Всю карьеру Шунин провёл за «Динамо», отыграв за команды московского клуба свыше 450 матчей.

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