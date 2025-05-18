«Классно, мурашки по телу». Шунин — о кричалке болельщиков «Динамо» в свой адрес

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин признался, что испытывает тёплые эмоции от кричалки в свою честь.

«Болельщики начинают, фанаты наши начинают скандировать кричалку «Шунин Антоха, целая эпоха!» Я не ожидал, для меня это был большой сюрприз. И это было очень классно, мурашки по телу. И тогда я помню те эмоции, они были незабываемы, непередаваемы. Мне кажется, это круто, что даже сейчас мы помним об этой кричалке», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Динамо» Москва.

Шунин не выступает на профессиональном уровне с 2024 года, но официально объявил о завершении карьеры лишь сейчас. В честь экс-вратаря «Динамо» проведёт мероприятия на матче с «Акроном» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги, сам Шунин раздаст автографы.

Всю карьеру Шунин провёл за «Динамо», отыграв за команды московского клуба свыше 450 матчей.