Бонуччи рассказал, в каком клубе мечтает стать главным тренером

Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, ныне работающий ассистентом главного тренера сборной Италии до 20 лет, рассказал о своих целях в тренерской карьере.

«Идея состоит в том, чтобы начать тренировать как можно скорее, я учусь. Моя цель — тренировать большой клуб, но дойти до этого шаг за шагом. Очевидно, что обязанности будут отличаться от тех, что я выполнял в бытность игроком.

Возвращение в «Ювентус»? Однажды мечтой будет стать тренером «Ювентуса» или сборной Италии. Вы всегда стремитесь к максимуму, не так ли? Все знают: я всегда был болельщиком «Ювентуса», и для меня это наивысшее стремление.

Сегодня я наслаждаюсь тем путём, который я прошёл со сборной до 20 лет, а дальше посмотрим, что ждёт меня в будущем», — приводит слова Бонуччи сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.