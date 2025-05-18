Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бонуччи рассказал, в каком клубе мечтает стать главным тренером

Бонуччи рассказал, в каком клубе мечтает стать главным тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, ныне работающий ассистентом главного тренера сборной Италии до 20 лет, рассказал о своих целях в тренерской карьере.

«Идея состоит в том, чтобы начать тренировать как можно скорее, я учусь. Моя цель — тренировать большой клуб, но дойти до этого шаг за шагом. Очевидно, что обязанности будут отличаться от тех, что я выполнял в бытность игроком.

Возвращение в «Ювентус»? Однажды мечтой будет стать тренером «Ювентуса» или сборной Италии. Вы всегда стремитесь к максимуму, не так ли? Все знают: я всегда был болельщиком «Ювентуса», и для меня это наивысшее стремление.

Сегодня я наслаждаюсь тем путём, который я прошёл со сборной до 20 лет, а дальше посмотрим, что ждёт меня в будущем», — приводит слова Бонуччи сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Материалы по теме
Фото
«Ювентус» представил комплект домашней формы на следующий сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android