«У меня был определённый уровень». Шунин – о карьере в сборной России

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о своей игре за сборную России.

«Мне кажется, каждый мальчишка, каждый спортсмен мечтает быть лучшим, мечтает защищать цвета своей страны. Вызов в сборную для меня был результатом моей огромной пройденной работы, огромного количества тренировок, и подчеркивал, добавлял то, что я делаю всё правильно, в правильное направление двигаюсь.

Мне кажется, я практически при каждом тренере, не кажется, я был при каждом тренере, кроме Слуцкого, в сборной. Это, наверное, говорит о том, что у меня был определённый уровень, планка, которую я держал на протяжении спортивной карьеры. Просто каждый человек, каждый мальчишка, каждый спортсмен мечтает выйти на футбольное поле и услышать гимн России. Гордость», — сказал Шунин в видео на YouTube-канале «Динамо» Москва.

За сборную России Шунин дебютировал в 2007 году. За это время он принял участие в 15 матчах. В мае 2025-го Шунин объявил о завершении карьеры. В структуре «Динамо» вратарь находился более 20 лет.