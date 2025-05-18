«Спортинг» стал чемпионом Португалии — 2024/2025, опередив «Бенфику» в последнем туре

В ночь на 18 мая завершиося матч последнего 34-го тура чемпионата Португалии сезона-2024/2025 «Спортинг» принимал «Виторию Гимарайнш». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0. После этой победы лиссабонский клуб стал чемпионом страны.

В составе «Спортинга» голами отличились португальский полузащитник Педру Гонсалвеш и шведский нападающий Виктор Дьёкереш.

«Бенфика» в своём заключительном матче сезона не сумела обыграть «Брагу» (1:1). Таким образом, «Спортинг» набрал 82 очка и стал недосягаемым для «орлов», в активе которых 80 очков. Третье место занял «Порту», набравший 71 очко.

Эта победа в чемпионате Португалии стала 21-й в истории для «Спортинга». Лидером по количеству завоёванных чемпионств является «Бенфика», которая становилась чемпионом Португалии 38 раз. У «Порту» — 30 титулов. Отметим, последний раз этот трофей доставался «Спортингу» в сезоне-2023/2024. Всего это четвёртый титул «львов» в XXI веке.

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