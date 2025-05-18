Шалимов назвал идиотской ошибку игроков «Факела» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов высказался о результате своей команды и ошибках игроков воронежского клуба в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новогород» (1:1).

«Нам с таким трудом даются голы. Сегодня была важнейшая игра. Мы забили и выполнили задачу, но хотелось выиграть матч. Но допустили опять идиотскую ошибку, приведшую в голу. Нам ни одного нормального гола не забили за последние матчи: две руки — пенальти, ошибка на своей половине поля, у нас угловой, у нас машет мимо мяча игрок. Нас никто почти не переиграл, не добираем очки. Семь игр с моим приходом — три очка, три ничьих. Могло быть больше? Могло. Сегодня играли в большинстве и сели в свою штрафную… Пропустили, пошли в атаку. Расстроен», — скзаал Шалимов на пресс-конференции после матча.

Напомним, на 67-й минуте форвард «Пари НН» Вячеслав Грулёв сравнял счёт в матче, реализовав пенальти. В этот момент нижегородцы находились в меньшинстве.

Воронежский клуб с 16 очками после 29 игр располагается на последней 16-й строчке. «Пари НН» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков.

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