Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов назвал идиотской ошибку игроков «Факела» в матче с «Пари НН»

Шалимов назвал идиотской ошибку игроков «Факела» в матче с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов высказался о результате своей команды и ошибках игроков воронежского клуба в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новогород» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Альшин – 18'     1:1 Грулёв – 67'    
Удаления: Босельи – 43' / нет

«Нам с таким трудом даются голы. Сегодня была важнейшая игра. Мы забили и выполнили задачу, но хотелось выиграть матч. Но допустили опять идиотскую ошибку, приведшую в голу. Нам ни одного нормального гола не забили за последние матчи: две руки — пенальти, ошибка на своей половине поля, у нас угловой, у нас машет мимо мяча игрок. Нас никто почти не переиграл, не добираем очки. Семь игр с моим приходом — три очка, три ничьих. Могло быть больше? Могло. Сегодня играли в большинстве и сели в свою штрафную… Пропустили, пошли в атаку. Расстроен», — скзаал Шалимов на пресс-конференции после матча.

Напомним, на 67-й минуте форвард «Пари НН» Вячеслав Грулёв сравнял счёт в матче, реализовав пенальти. В этот момент нижегородцы находились в меньшинстве.

Воронежский клуб с 16 очками после 29 игр располагается на последней 16-й строчке. «Пари НН» поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков.

Материалы по теме
«Пари НН» в меньшинстве отыгрался в матче РПЛ с «Факелом» и покинул зону стыков

Главные футбольные дерби России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android