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Матвей Сафонов показал золотую медаль за победу с «ПСЖ» в Лиге 1

Матвей Сафонов показал золотую медаль за победу с «ПСЖ» в Лиге 1
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после матча с «Осером» (3:1) в рамках заключителнього 34-го тура чемпионата Франции показал свою золотую медаль за победу вместе с «ПСЖ» в Лиге 1.

Франция — Лига 1 . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 1
Осер
Осер
0:1 Синайоко – 30'     1:1 Кварацхелия – 59'     2:1 Маркиньос – 67'     3:1 Кварацхелия – 88'    

Матвей в своём телеграм-канале опубликовал небольшое видео, где показал свою награду. «Чемпионат» приводит фотографии вратаря.

Фото: Из личного архива Сафонова

Фото: Из личного архива Сафонова

Напомним, Матвей Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» в июле 2024 года. Этот сезон стал для вратаря первым во французском чемпионате. В текущем розыгрыше Лиги 1 он сыграл 10 матчей, в которых пропустил девять голов, а три из них завершились без пропущенных мячей.

«ПСЖ» завершил чемпионат на первом месте, набрав 84 очка в 34 матчах. Вторую строчку занял «Марсель» с 65 очками, а на третьем месте расположился «Монако» с 61 очком.

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