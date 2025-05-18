Матвей Сафонов показал золотую медаль за победу с «ПСЖ» в Лиге 1

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов после матча с «Осером» (3:1) в рамках заключителнього 34-го тура чемпионата Франции показал свою золотую медаль за победу вместе с «ПСЖ» в Лиге 1.

Матвей в своём телеграм-канале опубликовал небольшое видео, где показал свою награду. «Чемпионат» приводит фотографии вратаря.

Фото: Из личного архива Сафонова

Фото: Из личного архива Сафонова

Напомним, Матвей Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» в июле 2024 года. Этот сезон стал для вратаря первым во французском чемпионате. В текущем розыгрыше Лиги 1 он сыграл 10 матчей, в которых пропустил девять голов, а три из них завершились без пропущенных мячей.

«ПСЖ» завершил чемпионат на первом месте, набрав 84 очка в 34 матчах. Вторую строчку занял «Марсель» с 65 очками, а на третьем месте расположился «Монако» с 61 очком.

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