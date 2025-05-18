Усман Дембеле стал лучшим бомбардиром Лиги 1 сезона-2024/2025

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции сезона-2024/2025.

На счету форварда 21 гол, из которых один с пенальти. Он обошёл нападающего «Марселя» Мэйсона Гринвуда (21 гол, 7 из которых с пенальти) по дополнительным показателям.

Также стоит отметить, что Дембеле забил 21 гол за 29 игр в чемпионате Франции, тогда как Гринвуду для этого понадобилось 34 матча.

Третье место в списке лучших бомбардиров Лиги 1 занял форвард «Ренна» Арно Калимуэндо, который забил 17 голов.

«ПСЖ» стал чемпионом Лиги 1, записав в свой актив 84 очка. В составе парижан выступает российский голкипер Матвей Сафонов.