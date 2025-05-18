Радимов объяснил, почему «Зенит» испытает большие проблемы в матче с «Ростовом»

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА, а ныне телеэксперт Владислав Радимов рассказал, почему сине-бело-голубым будет непросто переиграть «Ростов» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не считаю, что «Зенит» легко победит «Ростов». Вспомните, какая у команд эмоциональная составляющая после Кубка России! «Зенит» проиграл, а «Ростов» прорвался в Суперфинал и на своём поле наверняка будет встречен овациями болельщиков. На этих эмоциях можно горы свернуть… Кроме того, «Ростов» сейчас показывает очень симпатичный футбол. Даже если главный тренер ростовчан Альба даст отдых некоторым игрокам перед решающим матчем Кубка, любые ростовские мальчишки выйдут в этом матче на невероятных эмоциях», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сергея Семака 60 очков после 28 матчей. «Краснодар» возглавляет чемпионат России, имея в своём активе 64 очка в 29 играх.

«Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России: