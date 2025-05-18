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«Почему наше судейство с каждым годом становится хуже?» Радимов раскритиковал арбитров РПЛ

«Почему наше судейство с каждым годом становится хуже?» Радимов раскритиковал арбитров РПЛ
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Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА, а ныне телеэксперт Владислав Радимов поделился критическим мнением о судействе в Российской Премьер-Лиге.

«Футбол для кого? Для болельщиков. Почему болельщикам не объясняют судейские решения? Дайте переговоры арбитра с ассистентами на VAR, чтобы мы поняли, кто ошибался. Кто пригоден к работе, а кто нет. Почему судейский корпус скрыт? Почему наше судейство с каждым годом становится хуже и хуже? Зрители в РПЛ теперь есть, яркие футболисты есть, и все это прекрасно. А что с судьями? Вот и Станковича довели до белого каления. Главное, чтобы были одинаковые трактовки моментов. А сейчас? Уровень РПЛ сейчас не соответствует уровню её судейства», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» после 29 встреч возглавляет турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025. В активе команды Мурада Мусаева 64 очка. «Зенит» располагается на втором месте, набрав 60 очков в 28 играх.

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