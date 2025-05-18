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Голкипер «Кристал Пэлас» рассказал о конфликте с Гвардиолой после финала Кубка Англии

Голкипер «Кристал Пэлас» рассказал о конфликте с Гвардиолой после финала Кубка Англии
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Вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон высказался о конфликте с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после финала Кубка Англии (1:0). Гвардиола махал пальцем в сторону Хендерсона после матча, подходя к нему на поле, выражая явное недовольство. Также Гвардиола отказался пожать руку вратарю.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

«Я просто подошёл пожать ему руку, но, очевидно, он был расстроен из-за затяжки времени. Я сказал: «Ты же получил свои 10 минут добавленного времени», — так что ничего личного. Честно говоря, я не понял, что проверка была из-за меня. Я знал, что мяч оказался в штрафной, но не знал, зачем они это проверяют. Потом спросил Бена Чилуэлла, он сказал, что из-за меня, но кого это волнует? Всё равно уже не важно», — приводит слова Хендерсона talkSPORT.

Голкипер получил жёлтую карточку за затяжку времени по ходу матча. Также Хендерсон избежал возможного удаления после того, как сыграл рукой за пределами штрафной, пытаясь остановить Эрлинга Холанда. VAR провёл проверку и постановил, что он не лишил соперника очевидного голевого момента.

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