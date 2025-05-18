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«Вопрос к судье». Гвардиола объяснил конфликт с Хендерсоном после финала Кубка Англии

«Вопрос к судье». Гвардиола объяснил конфликт с Хендерсоном после финала Кубка Англии
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конфликте с вратарём «Кристал Пэлас» Дином Хендерсоном после финала Кубка Англии, который завершился поражением «горожан» со счётом 0:1.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

«Он отстаивал свою позицию, мы отстаивали нашу. Это время, потерянное на игру. Я понимаю, когда такое происходит в последние минуты, но с первой или второй минуты? Он британец, а в английском футболе нужно играть. Извините, каждый может делать что угодно. Нам нужно забивать голы. Мы не проиграли из-за того, что Хендерсон тянул время. Нам добавили девять или 10 минут, но это вопрос ритма. Все фанаты пришли для того, чтобы 22 игрока играли, играли и играли. Я пытаюсь играть так, как заслуживают болельщики. Вот и всё. Шоу — это красиво. Но я понимаю его позицию. Здесь вопрос к судье, а не ко мне», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После матча Гвардиола выражал недовольство действиями Хендерсона, указывая пальцем в сторону голкипера. Кроме того, испанский специалист отказался пожать руку вратарю. Отметим, Хендерсон был наказан жёлтой карточкой за затяжку времени во время матча.

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