Карпин оценил уровень сборной России, сравнив её с командами Люксембурга и Аргентины

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об уровне национальной команды на данный момент.

— Недавно вы сказали, что вас держит в сборной надежда на то, что совсем скоро России удастся поучаствовать в чемпионате мира и Европы. Как вы думаете, как скоро это время настанет?

— Этого никто не знает. Переговоры ведутся. Или не переговоры, пока ничего не понятно. Но, возможно, это случится.

— Допустим, это случилось. Что дальше? Какой уровень нашей команды сейчас: от Аргентины до Люксембурга. Мы где примерно?

— Люксембургу — 100% (смеётся). С Аргентиной тяжело будет. Но, я думаю, что поборолись бы. За последнее время за последний год хорошего уровня против нас команда играла одна — Сербия. И то, к сожалению, на 20-й минуте судья удалил у них одного, и мы не проверили, на каком уровне мы находимся. Обыграли их 4:0. С Нигерией хотелось бы (проверить), — сказал Карпин в шоу «Кстати», которое выходит в VK.

Следующие товарищеские матчи национальная команда России проведёт со сборными Нигерии и Беларуси. С Нигерией команда Валерия Карпина сыграет 6 июня, с Беларусью — 10 июня.

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Как сборная России играет при Карпине: