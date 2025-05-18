Карпин назвал условие, при котором сборная России может сыграть на ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о том, при каком возможном условии российскую национальную команду допустят до участия на чемпионате мира в 2026 году, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

— Слышал, что нам должны были дать какую-то квоту на ЧМ-2026. Или это какие-то слухи?

— Квоту? Я в первый раз слышу. Нам квоту как раз закрыли (смеётся). Нам кто-то говорил, если нам дадут уайлд-кард, Трамп только может сказать: «Сам лично приглашаю Россию в Америку, мы — друзья». Только так, — сказал Карпин в шоу «Кстати», которое выходит в VK.

Напомним, сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

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Как сборная России играет при Карпине: