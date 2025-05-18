Гарри Кейн установил историческое достижение в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн — первый игрок в истории Бундеслиги, который становился лучшим бомбардиром в каждом из своих первых двух сезонов в турнире, сообщает OptaFranz в социальной сети X.

В минувшем сезоне Бундеслиги Кейн забил 26 голов за 31 матч. Вместе с мюнхенским клубом Кейн стал чемпионом Германии.

Второе место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги занял Патрик Шик из «Байера», забивший 21 мяч за 31 игру.

В предыдущем сезоне чемпионата Германии англичанин забил 36 мячей за 32 матча. Всего за «Баварию» у Кейна 82 гола за 91 игру и 24 результативные передачи. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.