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Криштиану Роналду отреагировал на 21-й чемпионский титул «Спортинга»

Криштиану Роналду отреагировал на 21-й чемпионский титул «Спортинга»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне победы «Спортинга» в чемпионате Португалии сезона-2024/2025.

«Поздравляю двукратных чемпионов», — подписал фото Роналду.

Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

Напомним, «Спортинг» выиграл второй подряд титул чемпиона страны и четвёртый в XXI веке. Всего в клубной истории «львы» завоевали 21 подобный трофей.

Криштиану является воспитанником лиссабонского клуба, за который выступал с c 1997 по 2003 годы, включая карьеру в молодёжных и юношеских командах «львов».

По итогам 34 матчей чемпионата Португалии «Спортинг» набрал 82 очка и стал недосягаемым для «Бенфики», в активе которой 80 очков. Третье место занял «Порту», набравший 71 очко.

Португалия — Примейра . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
2 : 0
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1:0 Гонсалвеш – 55'     2:0 Дьёкереш – 82'    
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Необычные названия футбольных клубов:

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