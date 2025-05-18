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«Атланта» с Миранчуком проиграла «Филадельфии» в матче МЛС

«Атланта» с Миранчуком проиграла «Филадельфии» в матче МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимал «Филадельфию Юнион». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

США — Major League Soccer . МЛС
18 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
0 : 1
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Барибо – 59'    

Победный гол за «Филадельфию» забил Тай Барибо, реализовав пенальти.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

«Атланта» продлила безвыигрышную серию в МЛС до семи матчей. «Филадельфия» одержала пятую победу за последние шесть матчей.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Цинциннати», а «Филадельфия» сыграет с «Интер Майами». Матчи пройдут 26 и 25 мая соответственно.

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