«Атланта» с Миранчуком проиграла «Филадельфии» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Атланта Юнайтед» принимал «Филадельфию Юнион». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Победный гол за «Филадельфию» забил Тай Барибо, реализовав пенальти.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

«Атланта» продлила безвыигрышную серию в МЛС до семи матчей. «Филадельфия» одержала пятую победу за последние шесть матчей.

В следующем матче «Атланта» встретится с «Цинциннати», а «Филадельфия» сыграет с «Интер Майами». Матчи пройдут 26 и 25 мая соответственно.