Холанд не совершил ни одного результативного действия в 8 финалах с «Манчестер Сити»

«Кристалл Пэлас» победил «Манчестер Сити» в финале кубка Англии – 1:0. Форвард «горожан» Эрлинг Холанд провёл на поле все 90 минут и не смог отличиться результативным действием.

Таким образом, 24-летний норвежец провёл восбмой финал за «Манчестер Сити», в котором не забил ни одного гола и не отдал ни одного ассиста.

Всего в этом сезоне Эрлинг Холанд забил 30 голов и отдал четыре ассиста в 41 матче на клубном уровне.

Напомним, впервые с 2017 года ни один футболист «Манчестер Сити» не номинирован на звание игрока сезона английской Премьер-лиги. Также в нынешнем сезоне никто из футболистов «горожан» не был включён в список номинантов на звание лучшего молодого игрока сезона АПЛ.

На данный момент после 36 матчей «Ман Сити» идут шестыми в АПЛ.

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