Стало известно, кого «Реал» может купить на замену Родриго. Переговоры уже ведутся

«Реал» может подписать атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно, сообщает TyC Sports.

Руководство мадридского клуба, в частности президент Флорентино Перес, контактировали с 17-летним аргентинцем по поводу потенциального трансфера. Представители футболиста находятся в Мадриде.

В свою очередь Франко не спешит переходить в Европу. Его считают заменой Родриго, потому что он тоже может сыграть на правом фланге атаки. В разное время интерес к игроку «Ривер Плейт» проявляли «Милан», «Атлетико» и «ПСЖ». Сумма трансфера оценивается в € 45 млн.

В этом сезоне Мастантуоно забил шесть голов и отдал четыре ассиста в 17 матчах на клубном уровне.

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