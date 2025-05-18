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«Байер» с Хаби Алонсо обновил рекорд Бундеслиги в гостевых матчах всех времён

«Байер» с Хаби Алонсо обновил рекорд Бундеслиги в гостевых матчах всех времён
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо остался непобеждённым в 34 матчах подряд в выездных матчах Бундеслиги двух последних сезонах. Таким образом, испанский специалист установил новый рекорд по данному показателю в чемпионате Германии. Об этом сообщает Opta Franz.

По информации источника, данный показатель является и рекордом клуба, и рекордом Бундеслиги. Ни один тренер никогда в истории не показывал подобную беспроигрышную серию на выезде. В этих 34 матчах у команды Алонсо восемь ничейных результатов и 24 победы.

Отметим, в сезоне-2023/2024 леверкузенский клуб завоевал чемпионство в Германии. В сезоне-2024/2025 «аспириновые» заняли второе место в лиге. Ранее Алонсо объявил об уходе из немецкого клуба.

В последнем матче под руководством 43-летнего испанца «Байер» сыграл вничью с «Майнцем» со счётом 2:2.

Германия — Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 Небель – 35'     1:1 Шик – 49'     1:2 Шик – 54'     2:2 Буркардт – 63'    
Германия — Бундеслига . 34-й тур
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 Небель – 35'     1:1 Шик – 49'     1:2 Шик – 54'     2:2 Буркардт – 63'    
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