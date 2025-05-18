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Защитник «Байера» Жереми Фримпонг перейдёт в «Ливерпуль» — Фабрицио Романо

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг перейдёт в «Ливерпуль» — Фабрицио Романо
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Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг перейдёт в «Ливерпуль», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что английский клуб уведомил «Байер» о выплате клаусулы в € 35 млн. С самим игроком уже договорились о контракте на 5 лет, а также запланировали медосмотр.

Напомним, ранее «Ливерпуль» потерял основного правого защитника Трента Александер-Арнольда, покинувшего клуб свободным агентом.

24-летний нидерландец является воспитанником «Манчестер Сити», а за «Байер» выступает с января 2021 года, когда перешёл из «Селтика» за € 11 млн.

В этом сезоне Фримпонг забил пять голов и отдал 13 ассистов в 53 матчах за клуб и сборную.

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