Звезда сборной Украины может перейти в «Наполи» вместо Кевина Де Брёйне

«Наполи» рассматривает трансфер полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова как альтернативу подписанию хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне, сообщает Tuttosport.
Оба футболиста рассматриваются как потенциальная замена для Андре Замбо Ангисса, контракт которого с клубом рассчитан до лета 2027 года и пока он сам не спешит его продлевать.
Руководство итальянского клуба начало поиск потенциальных замен для камерунского полузащитника. Главными кандидатами на эту роль являются Кевин де Брёйне и Георгий Судаков, однако из-за высоких запросов бельгийца по зарплате выбор может быть сделан как раз в пользу Судакова.
Георгий Судаков в текущем сезоне провёл 36 матчей за «Шахтёр», забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
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