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Звезда сборной Украины может перейти в «Наполи» вместо Кевина Де Брёйне

Звезда сборной Украины может перейти в «Наполи» вместо Кевина Де Брёйне
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«Наполи» рассматривает трансфер полузащитника «Шахтёра» Георгия Судакова как альтернативу подписанию хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне, сообщает Tuttosport.

Оба футболиста рассматриваются как потенциальная замена для Андре Замбо Ангисса, контракт которого с клубом рассчитан до лета 2027 года и пока он сам не спешит его продлевать.

Руководство итальянского клуба начало поиск потенциальных замен для камерунского полузащитника. Главными кандидатами на эту роль являются Кевин де Брёйне и Георгий Судаков, однако из-за высоких запросов бельгийца по зарплате выбор может быть сделан как раз в пользу Судакова.

Георгий Судаков в текущем сезоне провёл 36 матчей за «Шахтёр», забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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