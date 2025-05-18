Вагнер Лав ответил на вопрос о планах завершить карьеру

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, приехавший в Москву для участия в гала-матче Фонбет Первый Еврокубок в честь 20-летия завоевания московской командой Кубка УЕФА (ныне Лига Европы), высказался о своём вероятном заверешении карьеры.

«Завершение карьеры в ближайшее время? Это возможно. Подходит пора об этом задуматься. Но всё зависит от предложений, которые мне поступят. Появится хорошее место — рассмотрю», — приводит слова Лава Sport24.

Напомним, гала-матч между легендами ЦСКА и Сборной Кубка УЕФА состоится 18 мая и начнётся в 16:30 мск.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, бразилец выступал за «Фламенго», «Палмейрас», «Шаньдун Лунэн», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор», «Бешикташ», «Кайрат», «Мидтьюлланн», «Спорт Ресифи», «Атлетико Гояниенсе». Сейчас 40-летний бразилец выступает за «Аваи».

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