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Селюк: Станкович хочет уйти из «Спартака». Клуб провалил весну с позором

Селюк: Станкович хочет уйти из «Спартака». Клуб провалил весну с позором
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«Станкович решил повоевать с судьями, но он проиграет этот бой. Вся эта нервозность сказывается на команде и можно прямо сейчас сказать, что «Спартак» не просто провалил весну, а сделал это с позором. Сейчас все выглядит так, что Деян не контролирует ситуацию. Может быть, он делает это специально, чтобы его уволили, но то, что Станкович хочет уйти — это стопроцентно. Он просто не держит удар», — сказал Селюк, слова которого приводит «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» идёт пятым в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 13 очков.

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