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Криштиану Роналду рассказал, с игроками какого клуба никогда бы не обменялся футболками

Криштиану Роналду рассказал, с игроками какого клуба никогда бы не обменялся футболками
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Пятикратный обладатель «Золотого мяча» форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, с игроками какого клуба никогда не обменяется футболками.

«Вспоминаю матч с «Ромой», когда счет был 6:0, они попросили меня остановиться. Соперник умолял меня прекратить забивать. Игроки соперника угрожали мне нанести вред. Никогда не обменялся бы футболками с игроками этого клуба», – приводит слова Роналду Give me Sport.

Напомним, в 2007 году в четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» со счетом 7:1 после поражения 1:2 в первом матче в Риме.

Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча

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