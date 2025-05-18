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Гвардиола назвал причину поражения «Ман Сити» в финале Кубка Англии с «Кристал Пэлас»

Гвардиола назвал причину поражения «Ман Сити» в финале Кубка Англии с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о том, что не получилось у его команды в финальном матче Кубка Англии с «Кристал Пэлас», который завершился поражением «горожан» со счётом 0:1.

Кубок Англии . Финал
17 мая 2025, суббота. 18:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эзе – 16'    

«Мы не победили, потому что план на игру не сработал, но я ни о чём не жалею. В Саутгемптоне мы сыграли хуже, чем вчера но предчувствие уже было плохим. У нас были шансы, но это нелегко, когда в чужой штрафной так много игроков. Теперь мы отдохнём и быстро восстановимся к последним двум финалам, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Таким образом, «Кристал Пэлас» стал обладателем Кубка Англии, выиграв первый серьёзный трофей в клубной истории.

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