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Гвардиола объяснил решение Холанда отдать удар с пенальти Мармушу, который не смог забить

Гвардиола объяснил решение Холанда отдать удар с пенальти Мармушу, который не смог забить
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о решении норвежского форварда «горожан» Эрлинга Холанда отдать исполнить удар с пенальти египетскому нападающему команды Омару Мармушу, который не сумел переиграть голкипера «Кристал Пэлас» Дина Хендерсона. Произошло это в финальном матче Кубка Англии между командами. Встреча завершилась поражением «горожан» со счётом 0:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2010, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
4 : 1
Южный Урал
Орск
1:0 Субботин (Севостьянов) – 08:32 (5x5)     2:0 Коробов (Трусов, Журиков) – 12:58 (5x4)     3:0 Ячменёв – 17:04 (5x4)     3:1 Ведькалов (Литвинов, Власов) – 33:58 (5x5)     4:1 Субботин (Харитонов, Корсунов) – 43:18 (5x4)    

«Я не разговаривал с ними [Холандом и Мармушем]. Они приняли решение, такова суть пенальти. Мне нравятся ребята, которые проявляют инициативу, и они сами решают. В этот момент важно, что они чувствуют. Они вдвоём решили, что Омар готов исполнить удар с точки. Омар немного задержался перед ударом и затем пробил, но Хендерсон совершил хорошее спасение», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Напомним, «Кристал Пэлас», победивший «Манчестер Сити», стал обладателем Кубка Англии, выиграв первый значимый титул в клубной истории.

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