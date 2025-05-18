Гвардиола объяснил решение Холанда отдать удар с пенальти Мармушу, который не смог забить

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о решении норвежского форварда «горожан» Эрлинга Холанда отдать исполнить удар с пенальти египетскому нападающему команды Омару Мармушу, который не сумел переиграть голкипера «Кристал Пэлас» Дина Хендерсона. Произошло это в финальном матче Кубка Англии между командами. Встреча завершилась поражением «горожан» со счётом 0:1.

«Я не разговаривал с ними [Холандом и Мармушем]. Они приняли решение, такова суть пенальти. Мне нравятся ребята, которые проявляют инициативу, и они сами решают. В этот момент важно, что они чувствуют. Они вдвоём решили, что Омар готов исполнить удар с точки. Омар немного задержался перед ударом и затем пробил, но Хендерсон совершил хорошее спасение», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Напомним, «Кристал Пэлас», победивший «Манчестер Сити», стал обладателем Кубка Англии, выиграв первый значимый титул в клубной истории.

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