«Галатасарай» и «Фенербахче» поспорят за приобретение голкипера «Реала» Андрея Лунина

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из «Реала» из-за нехватки игровой практики, сообщает турецкое издание Takvim.

По информации источника главным фаворитом на подписание Лунина являются «Галатасарай» и «Фенербахче». «Канарейки» желают опередить своего извечного конкурента. «Фенербахче» уже наладил контакты с агентом Лунина Жорже Мендешем, переговоры начнутся в ближайшее время.

В этом сезоне Лунин провёл 12 матчей, пропустил 19 голов и четырежды отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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