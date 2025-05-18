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Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Хайкина в сборную России, упомянув Сафонова

Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Хайкина в сборную России, упомянув Сафонова
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о возможном вызове в национальную команду вратаря норвежского «Будё-Глимт» Никиты Хайкина.

— Хайкин вытащил «Будё-Глимт» в полуфинал Лиги Европы, выиграв серию пенальти. Вы будете его вызывать в сборную?
— Мы его уже привлекали. Он приезжал, было дело. И Сафонова надо как-то привлечь. Пока ещё не готов список приглашённых, — сказал Карпин в шоу «Кстати», которое выходит в VK.

С августа 2024 года Хайкин принял участие в 40 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 49 голов и в 14 встречах отыграл «на ноль». Никита уже вызывался в сборную, однако так и не сыграл ни одной встречи. Что касается Сафонова, то голкипер «ПСЖ» не ездил на сборы с национальной командой с июня 2024 года.

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