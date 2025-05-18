Ди Мария опубликовал пост на фоне своего ухода из «Бенфики» и проигранного чемпионства

Нападающий «Бенфики» Анхель Ди Мария прокомментировал неудачу лиссабонского клуба в чемпионате, а также свой уход из команды. Напомним, в напряжённой борьбе «орлы» проиграли чемпионскую гонку «Спортингу».

«Это был не тот итог, которого мы хотели в чемпионате. Мы много работали, чтобы достичь нашей цели. Очень больно заканчивать всё таким образом после такого долгого года. Это был мой последний матч чемпионата в этой футболке, и я горжусь тем, что смог снова её надеть. Впереди остался финал в воскресенье, и мы выйдем на него с полной отдачей и радостью, чтобы победить. Вместе, как всегда. Спасибо за поддержку, болельщики «Бенфики», — написал Ди Мария в соцсетях.

На данный момент неизвестно, где продолжит карьеру Ди Мария. 25 мая «Бенфика» и «Спортинг» сыграют в финале Кубка Португалии.

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