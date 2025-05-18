Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» в предпоследнем матче сезона в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе «южан» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1).

«Тренер нас поддерживал, подсказывал нам. Он сразу сказал, чтобы мы были сконцентрированы на футболе, хотя некое психологическое давление из‑за борьбы за чемпионство сейчас, конечно, ощущается. Но это даже круто! Нам нравится играть, бороться за высокие места и отдавать все силы. Нам было очень тяжело. Особенно в первом тайме. На разборе нас предупреждали, что «Оренбург» сильно начинает матчи, но мы всё равно пропустили первыми», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» возглавляет чемпионат России, имея в своём активе 64 очка в 29 играх. В свою очередь, «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Сергея Семака 60 очков после 28 матчей. «Оренбург» располагается на 15-й строчке с 19 очками и не сможет сохранить прописку в РПЛ.

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