Дани Карвахаль объявил, что близок к завершению карьеры

Крайний защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мыслями о своём возможном завершении карьеры.

«Моя карьера? Это был долгий путь. Моя спортивная карьера уже близится к концу. Надеюсь, что нет, но я должен быть реалистом. Тяжело об этом говорить», — приводит слова Карвахаля OK Mobility.

Карвахалю 33 года. На данный момент испанец проходит восстановление после разрыва крестообразных связок. Травму футболист получил в октябре 2024 года.

Всего за карьеру на клубном уровне Карвахаль принял участие в 531 матче во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 82 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 10 млн.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб намерен подписать Трента Александера-Арнольда на позицию правого защитника в качестве свободного агента.

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