Легенда «Интера» и сборной Бразилии Лусио госпитализирован в реанимацию с ожогами тела

Бывший защитник сборной Бразилии и «Интера» Лусио госпитализирован и находится в реанимации после ожогов на разных участках тела, сообщает La Gazzetta dello Sport.

47-летний футболист проходит лечение в больнице в Бразилиа. Его состояние стабильное и он находится под постоянным наблюдением. По информации источника, Лусио получил травмы в результате бытового несчастного случая дома. Точная степень и причины получения ожогов не сообщаются.

Лусио — один из лучших центральных защитников своего поколения, родился 20 июня 1979 года в Олинде, штат Пернамбуку, Бразилия.

Он был ключевым игроком сборной Бразилии, с которой выиграл чемпионат мира 2002 года. В течение 11 лет он сыграл 105 матчей за национальную команду, забив четыре гола. Лусио также был капитаном сборной с 2006 по 2011 год. Бразилец выиграл Лигу чемпионов в составе миланского «Интера» в 2005 году.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире