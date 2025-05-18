Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности по будущему 39-летнего Луки Модрича

Стали известны подробности по будущему 39-летнего Луки Модрича
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, чей контракт с клубом заканчивается 30 июня, готов пойти на понижение зарплаты ради продления соглашения со «сливочными». Об этом сообщает журналист и главный редактор Marca Хосе Феликс Диас.

По информации источника, будущее Модрича решится в ближайшие дни на встрече хорватского игрока с президентом испанского гранда Флорентино Пересом. Цель Модрича состоит в том, чтобы полностью решить вопрос со своим контрактом до старта клубного чемпионата мира (15 июня).

В текущем сезоне Модрич провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.

Материалы по теме
Даниэль Карвахаль объявил, что близок к завершению карьеры

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android