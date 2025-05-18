Стали известны подробности по будущему 39-летнего Луки Модрича

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, чей контракт с клубом заканчивается 30 июня, готов пойти на понижение зарплаты ради продления соглашения со «сливочными». Об этом сообщает журналист и главный редактор Marca Хосе Феликс Диас.

По информации источника, будущее Модрича решится в ближайшие дни на встрече хорватского игрока с президентом испанского гранда Флорентино Пересом. Цель Модрича состоит в том, чтобы полностью решить вопрос со своим контрактом до старта клубного чемпионата мира (15 июня).

В текущем сезоне Модрич провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.

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