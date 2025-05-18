Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 18 мая

Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 18 мая
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 мая, в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 18 мая (время — московское):

13:30. «Крылья Советов» — «Спартак»;
14:00. «Ахмат» — «Динамо» Махачкала;
16:30. «Динамо» Москва — «Акрон»;
19:00. «Ростов» — «Зенит».

После 29 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 64 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков в 28 встречах. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА. Команда Марко Николича набрала 55 очков после 28 матчей. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (17) и «Оренбург» (19).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Судьбоносный день в РПЛ! Играют «Зенит», «Спартак» и «Динамо»! 29-й тур — LIVE
Live
Судьбоносный день в РПЛ! Играют «Зенит», «Спартак» и «Динамо»! 29-й тур — LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android