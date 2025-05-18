Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 18 мая

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Сегодня, 18 мая, в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 18 мая (время — московское):

13:30. «Крылья Советов» — «Спартак»;

14:00. «Ахмат» — «Динамо» Махачкала;

16:30. «Динамо» Москва — «Акрон»;

19:00. «Ростов» — «Зенит».

После 29 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 64 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков в 28 встречах. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА. Команда Марко Николича набрала 55 очков после 28 матчей. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (17) и «Оренбург» (19).

Самые титулованные футбольные клубы России: