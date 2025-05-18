«Ростов» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Джонатана Альбы набрала 38 очков за 28 туров. «Зенит» заработал 60 очков после 28 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 64 очка за 29 игр.

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