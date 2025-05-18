Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 18 мая

Сегодня, 18 мая, в 33-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 18 мая (время — московское):

15:00. «Уфа» — «Арсенал» Тула;

16:00. «Тюмень» — «Урал»;

17:00. «Шинник» — «Сокол».

После 33 матчей Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 68 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 64 очка после 33 встреч. Замыкает тройку лидеров новороссийский «Черноморец», набравший 58 очков в 32 играх.

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